China
Mehr als 82 Tote bei Minenexplosion
Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in der chinesischen Provinz Shanxi sind mehr als 82 Bergleute ums Leben gekommen. Die Rettungsarbeiten dauerten am heutigen Samstag noch an. Die Ursache der Explosion ist noch nicht vollends geklärt. Berichtet wird davon, dass in diesem Bergwerk gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Werte gemessen worden seien. Die Provinz Shanxi ist das Zentrum der Kohleförderung in China. Immer wieder kommt es auch dort zu schweren Unfällen, weil für die Profitinteressen auf technisch-machbare Sicherheitssysteme verzichtet und geeignete persönliche Schutzausrüstung für die Kumpel verweigert wird.