DGB-Kongress: „Gebührender“ Empfang für den Kanzler der Monopole

Dabei hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz so ins Zeug gelegt, um die Delegierten des DGB-Bundeskongresses am 12. Mai dafür zu gewinnen, bei den von der Regierung geplanten sozialen Einschnitten „an einem Strang zu ziehen“. Es nützte nichts. Wie selten ein Kanzler vor ihm erntete er Pfiffe, Buh-Rufe, Zwischenrufe und hämisches Gelächter. Viele der rund 400 Delegierten hielten Protestforderungen hoch, wie zum Erhalt des Acht-Stunden-Tags. Während Dennis Radtke, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA, dies umgehend als Mäjestätsbeleidigung geißelte („Einen Bundeskanzler pfeift man nicht aus“), sahen viele Gewerkschafter darin ein ermutigendes Signal. Es machte mehr als deutlich, dass breite Teile der Gewerkschaftsbasis bis in den Funktionärskörper hinein zutiefst empört sind über die von den Monopolverbänden diktierten Angriffe auf Renten- und Gesundheitsversorgung, auf den Kündigungsschutz und den Acht-Stunden-Tag, auf den 1. Mai als gesetzlicher Feiertag und vieles mehr.

Die wiedergewählte DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi betonte ausdrücklich, der DGB werde „klare rote Linien ziehen“ gegen jeden weiteren Eingriff in das Arbeitszeitgesetz oder mögliche Rentenkürzungen. Mit ihr sei eine „Politik der sozialen Abrissbirne“ nicht zu machen. Damit sprach sie vielen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus dem Herzen. Sie erwarten, dass die Gewerkschaften zum massenhaften Protest dagegen mobilisieren und ihrer Rolle als Kampforganisationen gerecht werden. Das verbindet sich mit einer zunehmenden Abwendung von der SPD und damit auch einer Loslösung vom Reformismus, dessen Krise sich weiter vertieft.