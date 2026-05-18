"Die Nakba ist nicht vorbei – sie dauert bis heute an“

Heute, am Nakba-Tag, gedenken wir nicht nur der ethnischen Säuberung der Palästinenser 1948, sondern betonen auch, was die Palästinenser immer gewusst haben: Die Nakba (arab. Katastrophe) ist nicht vorbei – sie dauert bis heute an.



Von der vorsätzlichen ethnischen Säuberung in hunderten von Dörfern im Jahr 1948 über das erzwungene Exil und die Verweigerung der Rückkehr von Generationen von Flüchtlingen, bis hin zur aktuellen Völkermordkampagne in Gaza zeigt sich: Der Zionismus war stets / immer ein Projekt der Auslöschung und rassistischen Herrschaft. Was heute in Gaza passiert, ist keine Abweichung vom Zionismus sondern dessen offene, live gestreamte Fortsetzung

Als Organisatoren und Unterstützer des Kasseler Nakba-Tags erklären wir mit Klarheit:

Der Zionismus ist ein Verbrechen gegen das palästinensische Volk, ein Verbrechen gegen das Judentum und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dieselbe Logik der ethnischen Säuberung, die 1948 zur Vertreibung der Palästinenser aus Jaffa führte und den Gazastreifen als Konzentrationslager für Millionen Entrechtete errichtete, prägt heute den aktuellen Völkermord in Gaza. Ziel des siedlerkolonialen Projekts des Zionismus war und ist die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat, um einen rassisch „reinen“ Staat zu schaffen.



Diese Logik war nie ein Geheimnis. Bereits 1940 schrieb der zionistische Führer und Nakba-Architekt Yosef Weitz: "Es gibt keinen Platz für beide Völker in diesem Land … Die einzige Lösung ist Palästina, zumindest Westpalästina, ohne Araber … Kein einziges Dorf oder ein einziger Stamm darf übrig bleiben … Es gibt keine andere Lösung.“



Auch heute wird dies offen ausgesprochen. Der israelische Minister Avi Dichter sagte 2023: „… Wir rollen jetzt tatsächlich die Nakba von Gaza aus … Und es wird auch so enden? Mit Flüchtlingen? – So wird es enden." (Avi Dichter, israelischer Minister und ehemaliger Shin Bet-Chef, TV-Interview, 11. November 2023)

Wir lehnen die Behauptung ab, es gäbe einen "moralischen" Zionismus. Dieselben Argumente, mit denen heute der Völkermord in Gaza gerechtfertigt wird, wurden bereits 1948 zur Rechtfertigung der Nakba genutzt. Der Zionismus kann nicht rehabilitiert werden. Es muss abgebaut werden.



Deshalb stellen wir uns dem Zionismus entgegen und lehnen ihn in seiner Gesamtheit ab. Es ist gerade unsere Pflicht, dies zu tun. Im Geiste des Eides ... der Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen stellen wir uns gegen die Anstiftung des Hasses durch Imperialismus und Rassismus zwischen den Völkern.



Wir rufen alle Menschen mit Gewissen – Juden und Nichtjuden, Palästinenser und Verbündete, Überlebende und Nachkommen – auf, sich uns anzuschließen, sich dem Zionismus zu widersetzen, Völkermord abzulehnen und auf ein freies und entkolonisiertes Palästina hinzuarbeiten.

Stoppt die fortgesetzte Nakba!

Stoppt den Völkermord und die Vertreibung in Palästina und im Libanon!

Stoppt faschistisch-zionistisches Groß-Apartheid-Israel!

Stoppt den Zionismus in Israel und weltweit!

Für die Entkolonisierung Palästinas!

Entzionisierung Deutschlands mit seiner Staatsräson!



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