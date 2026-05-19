Die Vorfreude steigt!

Seit Wochen freuen sich Jugendliche und Kinder auf dieses tolle Wochenende, trainieren für die Spiele ohne Grenzen oder das Fußballturnier, sparen Geld für Tickets und vieles mehr.

Es gibt viele Initiativen: Trainings für die Spiele ohne Grenzen mit vielen Kindern und Jugendlichen, Konzerte und Sponsorenläufe für Gaza, bei denen fürs Pfingstjugendtreffen geworben wurde, Werbeeinsätze. Uns erreichen ständig Berichte, dass Verbindungen zu vielen neuen Leuten entstanden sind. Dazu trägt auch bei, sich gemeinsam an Demos gegen die AfD oder die Wehrpflicht zu beteiligen.

Auch das Vorbereitungsteam arbeitet intensiv und lässt sich Neues einfallen. So gibt es dieses Jahr auch eine Kindermalaktion, Ponyreiten, eine Hüpfburg - ihr dürft gespannt sein!

Aus vielen Städten wird von Begeisterung und Vorfreude berichtet. Im Endspurt diese Woche kommt es jetzt drauf an, alles verbindlich dingfest zu machen. Dazu gehört auch, sich fürs Fußballturnier, den Songcontest oder die Spiele ohne Grenzen anzumelden, spätestens jetzt die Bändchen zu verkaufen, die Betreuung von Kindern vor Ort zu organisieren. Wir wissen auch: Das ist alles kein Selbstläufer! Entsprechend muss noch richtig Zeit dafür investiert werden. Überzeugt die Leute: eine gute Vorbereitung ist nur möglich, wenn sich alle festlegen. Es ist ein Unterschied, ob beim Fußballturnier fünf oder 20 Mannschaften mitmachen.

Wir rufen euch auch auf: Wendet euch mit auftretenden Fragen und Problemen an uns, damit wir noch mehr helfen können, diese zu lösen.

Verbandsleitung REBELL

Schmalhorststr. 1c

45899 Gelsenkirchen

Tel.: (0209) 9552448

E-Mail: geschaeftsstelle@rebell.info



Viel Erfolg an alle und bis zum Wochenende!