Modernes Antiquariat am Stand der Mediengruppe Neuer Weg

Woher kommen eigentlich diese Kriege? Was tun gegen den Faschismus oder gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe? Wie bauen wir eine sozialistische Jugendbewegung auf? Wie kann der Sozialismus nachhaltig aufgebaut werden?





Diese und viele weitere drängende Fragen beschäftigen immer mehr junge Menschen. Nur - wo die nötigen Antworten herbekommen? Besucht dafür das Pfingstjugendtreffen und stöbert am Stand der Mediengruppe Neuer Weg in unserem modernen Antiquariat – ideal für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende mit kleinem Geldbeutel.





Wir bieten euch gut sortiert Bücher an wie





Schriften von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong

Die Reihe „Revolutionären Weg“ der MLPD. Hier wird der Marxismus-Leninismus auf Probleme der heutigen Zeit angewendet, z.B. zu der Krise der bürgerlichen Ideologie oder zur begonnenen globalen Umweltkatastrophe

Bücher von Willi Dickhut und Stefan Engel

Sozialistischer Aufbau in der UdSSR, der DDR oder China und Lehren aus Fehlern dabei

Kritik an Revisionismus, Reformismus, Anarchismus oder Trotzkismus

Krieg und Frieden

Antifaschismus

Rettung der Umwelt

Sachbücher zur Geschichte und zu aktuellen Fragen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung

übersetzte Literatur

Kinder- und Jugendbücher

Fortschrittliche Romane, Belletristik und Sachbücher ...





Diese und viele weitere gute Bücher für Durchblick und Klarheit warten auf euch! Bringt also das nötige Kleingeld mit. Taschen dafür könnt ihr am Stand erwerben.





Wir sehen uns auf dem Pfingstjugendtreffen!



