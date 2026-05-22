Endlich geht es los!

Punkt 17 Uhr war es soweit und Lea, Jonas und Ernsesto vom Zentralen Koordinierungsausschuss begrüßten die Besucherinnen und Besucher, die bei allerbestem Sommerwetter den Weg nach Gelsenkirchen gefunden hatten sehr herzlich.

Wochenlang hatten alle auf diesen Moment hingefiebert. Den ganzen Tag schon summte der Platz wie einen Bienenkorb, als die eifrigen Aufbauhelferinnen und Aufbauhelfer die vielen Stände, Treffpunkte etc. aufgebaut hatten. Nun ist es also endlich soweit.

Aktuell läuft die Gesprächsrunde "Wie wehren wir uns gegen Repression".

Um 19 Uhr startet mit dem Hip-Hop- und Rap-Kollektiv "House of Arts" das Auftaktkonzert, bei dem diesmal die Bands "von hier" Stimmung machen werden. Kommt vorbei! Die Stimmung ist prächtig, das Wetter wunderbar. Das Programm ist zukunftsweisend und optimistisch.

Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.