FC Palästina Münster I gewinnt Fußballturnier im Siebenmeterschießen

Vom FC Palästina über die Mannschaft des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität bis zu den Kids aus Gelsenkirchen: Die Spielerinnen und Spieler kamen aus zahlreichen Ländern und spielten fair mit- und gegeneinander. Besonderer Kampfgeist wurde beim Spiel trotz großer Hitze bewiesen.

In einem spannenden Halbfinale mit Siebenmeterschießen traten letztlich der FC Palästina gegen die Freiheitsstürmer aus Gelsenkirchen im Finale an. Der FC Palästina Münster I entschied das Finalspiel 4:0 für sich.

Auch bei der Jugend blieb es bis zum Schluss spannend. Die RE- Rebellen unterlagen letztlich auch im Siebenmeterschießen gegen die Essener Spieler vom FC LBNZ. Bei den Kindern gewann die Bolzplatz Gang im Finale gehen den BVB. Den Fairnesspokal erhielten die Freiheitsstürmer.

Das Fußballturnier wurde von Jung und Alt und helfenden Schiedsrichtern ehrenamtlich vorbereitet. Das Motto "Freundschaft im Wettkampf" war hier lebendig.

Das Turnier hat so viel Anklang gefunden, dass der FC Palästina Münster schon mal zum Solidaritätsturnier für Gaza im August oder September einlud. Wir freuen uns auf das nächste Turnier!

Euer Vorbereitungsteam aus Dortmund