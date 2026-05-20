FC Palästina Münster kommt zum Fußball-Turnier!

Wir sind eine Gruppe von vielen jugendlichen Teilnehmern, die unter dem Motto trainiert „Freundschaft im Wettkampf" und dabei Spenden für Familien in Gaza sammelt. Den Verein gibt es schon seit Beginn des Gaza-Krieges. Unsere WhatsApp-Gruppe "FC Palästina - Münster" zählt schon 154 Mitglieder. Vertreten waren beim letzten Trainingsspiel vor dem Pfingstjugendtreffen Teilnehmer aus sieben Nationen.

Im FC Palästina Münster sind Frauen und Männer organisiert, sowie ein Geschäft aus Münster, „Bethlehem Cravings", das die eigens hergestellten Fußball-Trikots finanziert hat und diese auch im "Bethlehem Cravings" verkauft. Die Trikots zeigen die Farben der Palästina-Flagge. Ein weiterer Sponsor des FC Palästina Münster ist der Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life. Er sponsert die zweiten Austausch-Trikots in roter Farbe.

Wir von der Initiativ-Gruppe Münster „Palästina muss leben!" waren mit einem Infotisch vor Ort. Dort hatten wir die Broschüre zur Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfes sowie die Flüchtlingsbroschüre, Gaza-Infoblätter von Solidarität International ausgelegt, sammelten Spenden für Gaza und hatten unser großes Transparent "Schluss mit dem Völkermord in Gaza" für alle gute sichtbar aufgehängt.

In der Halbzeitpause gab es gespendete Wassermelonen für alle. Diese Pause konnten wir nutzten, um eine kleine Rede zu halten. Damit wirklich alle folgen konnten, war schnell auch eine Englisch-Übersetzung organisiert. Es ging um die Nakba, den Solidarpakt der ICOR mit dem Al Awda-Projekt und der Spendenkampagne "Gaza muss leben" sowie um die Initiative "Palästina muss leben". Zwei Fußballer trugen sich in die Mitmachliste ein, andere wollten noch mehr erfahren und sich es dann überlegen.

Die Mannschaft aus Münster will auf dem Pfingstjugendtreffen antreten. Dazu haben sich Spieler verbindlich angemeldet. Wir freuen uns darauf, als FC Palästina Münster beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen dabei sein zu können!