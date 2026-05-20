Fotowettbewerb des Treff International zu Palästina kommt ins Rollen

Wir denken, da ist noch viel Luft nach oben und Initiative nötig. Die besten Fotos zu dem Thema werden mit einer Ausstellungseröffnung im Rahmen des Programms von "48 Stunden Neukölln" ab dem 3. Juli im Treff ausgestellt.



Vom Siegerfoto werden Postkarten hergestellt. Pro Fotograf können maximal drei Fotos eingereicht werden. Das Foto hier stammt vom Stand des Treff International beim Straßenfest in der Erlanger Straße am 9. Mai. Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf von selbst genähtem Kunsthandwerl, wie hier Krawatten, gingen zu hundert Prozent an „Palästina soll leben!“. Einsendeschluss ist der 29. Mai.



Fotos bitte senden an: info@treff-international.de. Der Treff International befindet sich in der Reuterstraße 15 in Berlin-Neukölln.

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