Frankreich
Israelischer Polizeiminister Ben-Gvir bekommt Einreiseverbot
Vor dem Hintergrund internationaler Kritik und Proteste gegen die Festnahmen sowie schweren Misshandlungen an Aktivistinnen und Aktivisten einer jüngsten Gaza-Solidaritäts- und Hilfsflotte, ihrer Verhöhnung und der Verbreitung eines Videos dazu [siehe auch hier] hat die französische Regierung gegenüber dem israelischen Polizeiminister ein Einreiseverbot ausgesprochen. Vor etwa einem Jahr hatten dies auch Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen und die Niederlande getan, begründet mit seinen Aufrufen "zu extremistischer Gewalt und schwerwiegenden Verstößen gegen die palästinensischen Menschenrechte".