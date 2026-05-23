Freiheit für Eva und Ahmed!

Einstieg war das gerade geübte Lied "Gesang ohne Angst", ein Lied gegen Gewalt an Frauen. Bewegend und zugleich kämpferisch berichten Mutter Rotraut und Bruder Toni von Eva von dem unfassbaren Skandal, über den Rote Fahne News schon häufiger berichtet hat. Seit dem hat durch breite Solidarität und unerschütterliche Recherchearbeit erkämpften Besuchstermin des Auswärtigen Amtes bei Eva sind schon wieder vier Wochen vergangen, ist wieder völlig unsicher, wo Eva und Ahmed sind, in welchem Gesundheitszustand sie sich befinden.

Eine junge Frau aus Köln, die in der Eva- & Ahmed-Initiative mitarbeitet, erklärte, warum sie mitmacht: "Eva ist für mich ein großes Vorbild, wenn ich mich nach meiner Ausbildung frage, was ich mit meinem Leben anfangen will." Monika Gärtner-Engel sprach ihre Achtung für die Familie aus, dass sie in dieser Situation nicht verzweifeln und rief auf, diesen Skandal in der ganzen Frauenbewegung zu verbreiten.

Evas Bruder Toni: "Eva ist das Faustpfand der Bundesregierung für ihre Geschäfte mit der faschistischen Al Jolani-Regime. Wenn sie wollten, würden beide morgen in Berlin landen." Und ihr Rechtsanwalt Roland Meister: "Die Bundesregierung und das Auswärtige Amt geben auf viele Nachfragen keine Auskunft mit dem Hinweis auf das Persönlichkeitsrecht." Dazu Rotraut: "Welches Persönlichkeitsrecht ist wichtiger als Leben, Gesundheit und Freiheit?" Roland Meister betonte, dass es aber auch der großen Solidarität und gründlichen Recherche zu verdanken ist, dass wir Eva und Ahmed lebend gefunden haben und weiter kämpfen können.

Die etwa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen als Selbstverpflichtung mit, die Öffentlichkeit zu verbreitern und im Widerstand nicht nachzulassen.