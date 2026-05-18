"Für eine lebenswerte Zukunft – Jung und Alt gemeinsam“

In Marl-Hüls bedrängt der zur RAG-Stiftung gehörige Wohnungskonzern VIVAWEST ältere Kumpel und ihre Familien auf die übelste Tour. Sie leisten Widerstand dagegen, dass ihre Wohnungen aus der Sozialbindung fallen sollen und Mieterhöhungen bis 190 Euro monatlich verordnet werden.



Aktuell werden dort ohne Einhaltung der gesetzlichen Ankündigungsfristen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die den Mietern das Leben zur Hölle machen. Und das dilettantisch sowie u. a. bei Elektroarbeiten lebensgefährlich. Die örtliche Presse berichtet über den Protest. Am Ende trifft es vor allem die Jugend, weil junge Leute sich über den erhöhten Mietspiegel immer weniger eine Wohnung leisten können.

Wir bringen dieses Anliegen in das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen ein, das vom 22. bis 24. Mai auf dem Freibadgelände des Revierparks Nienhausen zwischen Gelsenkirchen und Essen stattfindet. Dort gibt es ein buntes Programm von Sport, Kultur, Konzert, Feiern und Information.



Wir haben den Auf- und Abbau eines „Hugo-Hauer-Cafés“ verantwortlich in die Hand genommen und bieten dort einen Workshop für Kinder und Jugendliche „Wie sollen wir künftig wohnen?“ an. Jede Hand und Mitwirkung sind dabei gefragt.