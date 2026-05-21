„Göre am Kreuzweg“

So heißt es im Klappentext dieses brandaktuellen rebellischen Jugendromans über die 15-jährige „Göre“ – wie sie von allen passend genannt wird. Sie rebelliert – sucht aber noch wild und wirr nach Ziel, Weg und den richtigen Mitstreitern.

Eine Leseprobe über die Situation am Kreuzweg:

„Bis zu der Wegkreuzung bin ich gerannt. Zu der Kreuzung, wo es nach rechts zu der Faschoburg abgeht. Da hab ich mich mitten in den Staub geschmissen und geheult. So geheult hab ich noch nie… Auf einmal bin ich ganz ruhig geworden. War auf einmal ein richtig gutes Gefühl… Und dann schalte ich mein Gehirn ein. So geht’s nicht weiter, sag ich mir. Irgendwas muss sich ändern. Aber was? Was will ich eigentlich? Warum hab ich eigentlich so geheult?

Geheult hab ich, weil ich das Gefühl hatte, alles ist verpfuscht. Nirgends kannst du mehr hin. Nicht nach Hause zurück, was soll ich denen sagen? Nicht ins Lager zurück, wo ich mich so schmarotzerhaft benommen habe. Höchstens zu den Faschos könnt ich, aber da will ich nicht hin!...“



Wenn ihr wissen wollt, wie sich Göre entscheidet, um was für ein Lager es geht, mit welchen neuen Fragen sie sich bald buchstäblich rumschlägt, was sie dabei Neues lernt oder in wen sie sich verliebt – dann kauft dieses Buch der linken Kinder- und Jugendbuchautorin Heike Kiefer – das im Juli 2025 erschienen ist: Es ist kurz und knackig geschrieben und eignet sich auch super als Geschenk…



Brandneu wird beim Pfingstjugendtreffen auch das neueste Buch von Heike Kiefer verkauft: „Das Loch in der Mauer“. Genauso brandaktuell handelt es vom Kampf Jugendlicher gegen Drogen in einem Jugendhaus.



Zu ihren Büchern schreibt die Autorin: „Sie wurden schon mehrfach in Schulklassen besprochen und ich habe von vielen Kindern ‚Fanpost‘ bekommen.“



Zu erhalten beim Verlag Neuer Weg. Alte Bottroper Straße 42, 45356 Essen, verlag@neuerweg.de, Tel. 0201 – 25915. 101 Seiten, Taschenbuch 14 Euro,, ISBN 978-3-88021-722-5; ePDF 10,99 Euro, ISBN 978-3-88021-723-2.

Natürlich auch am großen Stand des Verlags Neuer Weg beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen!

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