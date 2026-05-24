Grenzenloser Spaß, fantasievoller Wettkampf - "Spiele ohne Grenzen"

Die zahlreichen Zuschauer aus nah und fern stimmten sich schon mal mit der Parole "Freundschaft im Wettkampf" gemeinsam ein. 13 Kinder- und Jugendmannschaften gemischten Alters traten gegeneinander an. Sie hatten sich Namen wie "Neckarkämpfer", "Ruhrfüchse", "Blitzkids" oder "Die Hessen kommen" gegeben und jeweils dazu passende Schlachtrufe gewählt. Mit denen wurden sie dann natürlich von ihren mitgekommenen Fans lautstark angefeuert.

Wie jedesmal hatten es die fantasievollen und durchaus anspruchsvollen Wettkampfdisziplinen in sich. Da ging es neben dem traditionellen Wettlauf über Bierkisten, der Seifenrutschbahn und dem "Tausendfüßler" mit zusammengebundenen Beinen auch darum, möglichst viel Wasser in Schwämmen durch Hindernisse zu Wassereimern am Ende des Parcours zu bringen. Außerdem mussten Wasserbecher auf einer Stange von der gesamten Mannschaft bis ins Ziel balanciert werden, ohne dass etwas herunterfällt.

Bis zum Schluss herrschte bombige Stimmung, angeheizt durch eine schlagfertige Moderation. Sieger wurden die "Essener Füchse" gemeinsam mit Jugendlichen aus Bayern mit 90 Punkten, dicht gefolgt von den "Stuttgarter Sternen" mit 89 Punkten auf Platz zwei und der "Ruhrfüchsen" mit 80 Punkten auf Platz drei.