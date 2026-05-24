Großes Interesse an "sozialistischen Büchern zum kleinen Preis"

Am besten liefen antiquarische Ausgaben des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, mit 61 verkauften Exemplaren bis 12 Uhr am heutigen Sonntag. Fast genauso viel Interesse gab es an ebenfalls antiquarischen Ausgaben von Schriften der marxistisch-leninistischen Klassiker 51 verkauften Titeln bis zu diesem Zeitpunkt.

Ein Argument war zum Beispiel: "Wir sind die neue REBELL-Gruppe als Albstadt und brauchen das, um uns fit zu machen für die Überzeugungsarbeit." Oder: "Wir wollen uns selbst am Ort eine kleine Bibliothek aufbauen, die alle nützen können." Vor allem trieb die Frage um: "Wie kommen wir zu einer befreiten Zukunft?"