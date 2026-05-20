Nakba-Tag
Hamburg: MLPD mit voller Solidarität dabei
Die MLPD Hamburg war mit einem großem, unübersehbarem Transpi „Free Palestine“ mit dabei, unsere verteilten Flyer fanden großes Interesse und stießen auf Zustimmung. Wir waren in voller Solidarität mit dem palästinensischen Volk dabei, im Kampf für seine Selbstbefreiung von der zionistischen, faschistischen israelischen Besatzung, gegen den Genozid, gegen die Vertreibung und den Siedlerterror.Zugleich standen wir in Völkerfreundschaft und Solidarität mit dem kubanischen und venezolanischen Volk und der dortigen Arbeiterbewegung.