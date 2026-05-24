Heiß auf die Zukunft - 22. Internationales Pfingstjugendtreffen

Wir sind lautstark mit der Zukunftsdemo in den zweiten Tag des internationalen Pfingstjugendtreffens gestartet. Wir sind für unsere Zukunft, gegen Wehrpflicht, Umweltzerstörung und Faschismus durch Gelsenkirchen und Essen gezogen.





Zurück auf dem Festivalgelände war es Zeit fürs Mittag. Es gibt viele Stände mit leckerem Essen, Bowls, Linsencurry, Thüringer Bratwurst, Waffeln … für alle ist was dabei.





Danach gab es viele Workshops, zum Beispiel „Wie ist unsere Strategie zur Rettung der Umwelt?“ oder „Wie blockieren wir den AfD Parteitag in Erfurt“. Ein Highlight war die Podiumsdiskussion "Nein zur Wehrpflicht?!", bei der eine große Einheit im Kampf gegen die Wehrpflicht deutlich wurde.





Aber es wurde nicht nur geredet. Den ganzen Nachmittag sind im internationalen Fußballturnier 17 Mannschaften gegeneinander angetreten und haben der Hitze getrotzt. Dabei ist das Motto "Freundschaft im Wettkampf" voll zum Tragen gekommen.





Auch musikalisch hatte es der Samstag in sich. Beim Songcontest unter dem Motto "Dein Song für Gaza" gab es bewegende Beiträge von Kindern und Jugendlichen.





Auch das Konzert am Abend hat niemanden still sitzen lassen. Bands wie Los Pueblos oder Miss Madison haben die Bühne bis in die Nacht hinein gerockt. Eine Teilnehmerin schwärmt: „Bei meinem persönlichen Highlight Skyline Green können selbst die Ordner die Füße nicht still halten. Es ist einfach schön zu sehen, wie Menschen am gemeinsamen Musizieren Freude haben!“





Der Sonntag begann mit der Jugendbildungsveranstaltung mit Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD. Sie sprach in direktem Austausch mit den Jugendlichen über die Arbeit einer neuen sozialistischen Jugendbewegung. Aus allen Beiträgen wurde klar: Hier verändert sich sehr viel und so auch der Kampf für unsere Zukunft. Jung und Alt müssen gemeinsam kämpfen, eine richtige Streitkultur und Bündnisarbeit sind notwendig. Auch das Pfingstjugendtreffen als Teil der sozialistischen Jugendbewegung muss seine Arbeit verbessern und der Anspruch an ein noch größeres und breiteres Pfingstjugendtreffen in zwei Jahren haben wir uns angenommen.

Aktuell läuft das Kinderfest, welches viele Kinder und Familien angelockt hat. Zugleich bereiten sich jetzt die Mannschaften am Spielfeldrand auf die „Spiele ohne Grenzen“ vor.

Wir laden alle Kurzentschlossenen ein, noch vorbeizukommen. Heute Abend ab 19 Uhr gibt es einen weiteren Höhepunkt - eine kulturellen Reise um die Welt!