Schließungspläne
IG Metall beginnt Urabstimmung für Streik bei Mahle
Die Gewerkschaft will im Kampf gegen die Schließung des Mahle-Werks und die Vernichtung von 400 Arbeitsplätzen über einen unbefristeten Streik für einen Sozialtarifvertrag abstimmen lassen. "Wir akzeptieren den Schließungsbeschluss nicht. Die Beschäftigten werden für ihre Zukunft und ihre Arbeitsplätze kämpfen", kündigte Rico Irmischer, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg, an. "Wenn es sein muss, legen sie den Betrieb dauerhaft lahm." Das ist genau richtig. Nicht dagegen das Ziel eines Sozialtarifvertrags, mit dem die Entlassungen nicht verhindert werden können und es allein um das Aushandeln möglichst hoher Abfindungen geht.