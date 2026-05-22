InterBündnis-Podiumsdiskussion: "Nein zur Wehrpflicht!"

Am Samstag beginnt in Gelsenkirchen um 11 Uhr ab Revierpark Nienhausen die Zukunftsdemo des Internationalen Pfingstjugendtreffens. Da sollten wir mit einem Palästina-Block gut sichtbar sein. Wir haben eine ganz große Palästina-Fahne, für die wir gut zehn Träger gebrauchen können. Kommt mit vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, bringt auch weitere Fahnen und Schilder mit. Es wäre schön, wenn alle "Palästina muss leben!"-Gruppen und alle Gaza-Soli-AGs vom Rebell zusammen mit der großen Fahne laufen. Machen wir die Palästina-Solidarität bei der Demo so richtig sichtbar!