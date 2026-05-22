Pfingsjugendtreffen
InterBündnis-Podiumsdiskussion: "Nein zur Wehrpflicht!"
Das Internationalistische Bündnis lädt zur Podiumsdiskussion "Nein zur Wehrpflicht!" auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen am 23. Mai 2026 von 17 bis 18.30 Uhr ein. Auf dem Podium werden Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Jugend- und Friedensorganisationen ihre Standpunkte vertreten und mit dem Publikum diskutieren. Jens vom Koordinierungsrat "Neue Friedensbewegung", Daniel von der "Internationalen Jugend", Anna, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, Shiyar, Vertreter der PYD Jugend, Natalie von MERA25, Paul vom Jugendrat Gelsenkirchen. Weitere Podiumsteilnehmer kommen eventuell hinzu.