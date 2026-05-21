USA
Jackson: "No Justice, No Peace"
In Jackson, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Mississippi, protestierten am Mittwochabend rund 5.000 Menschen gegen das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshof der USA. Denn es schwächt das bundesstaatliche Wahlrechtsgesetz und stärkt die Bestrebungen von Republikanern im gesamten Süden, Wahlbezirke neu zuzuschneiden, um die politische Stimmkraft der schwarzen Bevölkerung zu schwächen. So gibt es Bestrebungen, Kongresswahlbezirke des Bundesstaates neu zu ordnen, indem sie das mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Delta sowie den Großraum Jackson zerstückeln und diese Regionen mehrheitlich weißen Wahlbezirken zuschlagen. Die Demonstranten riefen "No Justice, No Peace" (ohne Gerechtigkeit kein Frieden) - die Losung der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King.