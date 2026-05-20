Kinderfest auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen

Am Pfingstwochenende findet das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen statt. Wir laden alle Familien und Kinder besonders am Sonntag herzlich zu unserem schönen Kinderfest ein.

Von 11 Uhr bis 17 Uhr erwartet Euch ein buntes Programm:



Es gibt eine Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, eine Kinderrallye, eine Kindermalaktion unter dem Motto „Kinder gestalten unsere Zukunft, bunt, mutig und in voller Hoffnung“, Eis, Crêpes, Waffeln und vieles mehr.



Um 15 Uhr starten die „Spiele ohne Grenzen“. Das sind Teamspiele für Groß und Klein. Für Kurzentschlossene gibt es die Möglichkeit, sich spontan vor Ort einem Team anzuschließen oder im Fanblock anzufeuern. Der Eintritt für das Kinderfest ist frei.



Das 22. Internationale Pfingstjugentreffen findet im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen statt. Der Eingang zum Festivalgelände ist der Eingang zum Freibad.

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Hier gibt es die Einladung zum Kinderfest