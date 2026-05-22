Kinderfest auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen

Von 11-17 Uhr erwartet Euch buntes Programm: Es gibt eine Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, eine Kinderralley, eine Kindermalaktion unter dem Motto „Kinder gestalten unsere Zukunft, bunt, mutig und in voller Hoffnung“, Eis, Crêpes, Waffeln und vieles mehr.

Um 15 Uhr starten die „Spiele ohne Grenzen“. Das sind Teamspiele für groß und klein. Für Kurzentschlossene gibt es die Möglichkeit, sich spontan vor Ort einem Team anzuschließen oder im Fanblock an zu feuern. Für das Kinderfest ist der Eintritt frei.