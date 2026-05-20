Gesundheit
Krankenkasse erstattet Fampyra nur noch bis zum Festbetrag
Seit Mitte November 2025 werden die Aut-idem-Rezepte beim Medikament Fampyra nicht mehr vollständig erstattet, sondern nur noch in Höhe der Generika. Dann stellt die Apotheke dem Patienten die Differenz als „Mehrkosten" in Rechnung – zusätzlich zur normalen Zuzahlung. Bei mir sind das 72 Euro, die ich selbst zahlen muss. Um das zu verhindern, müsste der Arzt für den Medizinischen Dienst der Krankenkasse eine medizinische Ausnahmebegründung schreiben, dass Generika keine ausreichende Wirkung haben und daher das Original therapeutisch notwendig ist. Zur Vermeidung privat zu zahlender Mehrkosten für Fampyra kann man 2026 auch nicht zu billigeren Generika wechseln.