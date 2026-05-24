Meta/Facebook
Entlassung von zehn Prozent der Beschäftigten
Facebooks Mutterkonzern Meta hat seit Mittwoch mit einer Massenentlassung von 8.000 Beschäftigten begonnen. Das sind zehn Prozent der Belegschaft. Als Erstes trifft es Beschäftigte in Fernost. Zudem will das Unternehmen 6.000 freie Arbeitsplätze nicht neu besetzen. Bereits Ende 2022 hatte Meta 11.000 Stellen abgebaut, gefolgt von 10.000 weiteren Stellen im März 2023. Zwischen Ende 2023 und Ende 2025 kamen dann aber wieder mehr als 11.000 Beschäftigte hinzu. Zynisch führt Konzernchef und Milliardär Mark Zuckerberg aus: „Es ist immer traurig, sich von Menschen zu verabschieden, die zu unserer Mission und zum Aufbau dieses Unternehmens beigetragen haben“.