Mexiko
Mexiko-Stadt: Zehntausende Lehrer fordern 100 Prozent mehr Lohn
Am 15. Mai – dem Tag der Lehrer in Mexiko – marschierten Zehntausende von Pädagogen in Mexiko-Stadt und weiteren Städten und forderten eine Lohnerhöhung um 100 Prozent, angemessene Renten und die Verteidigung des öffentlichen Bildungswesens. Ebenfalls am 15. Mai kündigte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum eine Lohnerhöhung von 9 Prozent an – zu wenig für die Gewerkschaft. Grundschullehrer verdienen monatlich 6.000 Pesos (347 US-Dollar), wovon ihnen nach Abzug von Steuern und Rentenbeiträgen lediglich 3.000 Pesos als Nettoverdienst verbleiben. Die protestierenden Lehrer bezeichneten Sheinbaums Angebot als eine Aufforderung zum Streik und nennen als Streiktermine den 25. Mai bzw. 1. Juni.