Migranten wehren sich gegen faschistische Verfolgung

Sie bitten um Schutz und Unterkunft, nachdem sie von faschistischen Schlägern aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren. Vorher hatten sie sich an die Polizeistation Durban Central gewandt, aber die Polizei schoss mit Gummimunition und Tränengas auf die Menschen und verletzte vier von ihnen.

Die Migranten wollen auf keinen Fall in ihre Wohnungen oder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. „Wir bleiben, bis eine Lösung gefunden wird. Und wenn es schlecht für uns läuft, sind wir bereit, für unsere Sicherheit zu sterben."

Auf dem afrikanischen Kontinent bringt die starke rassistische Bewegung Südafrika politisch in eine zunehmend isolierte Situation. Die Regierungen von Ghana und Nigeria protestieren bei Präsident Ramaphosa. Ghana fordert das Einschreiten der Afrikanischen Union. In Mozambique sind Proteste mit Blockaden der Grenzübergänge geplant, das hätte erhebliche Auswirkungen für die Kohle-, Chrom- und Eisenerzexporte, die hauptsächlich über Maputo verschifft werden.