USA
Montgomery: Tausende protestieren für gerechtes Wahlrecht
Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in Selma und Montgomery gegen die Wahlkreisreform der republikanisch dominierten Südstaatenparlamente, die schwarze demokratische Kongressabgeordnete benachteiligt. An einer Kundgebung in Montgomery am Nachmittag nahmen über 5.000 Menschen teil. Politiker, Aktivisten und Bürgerrechtler der Kampagne „Alle Wege führen in den Süden“ mobilisierten Wähler, um die Vorteile der Wahlkreisreform für die Republikaner auszugleichen. Im Fall Louisiana gegen Callais, der letzten Monat entschieden wurde, schwächte der Oberste Gerichtshof der USA Abschnitt 2 des Wahlrechtsgesetzes, der Rassendiskriminierung bei Wahlen verbietet, indem er erklärte, dass Kläger, die Wahlkreiskarten gemäß Abschnitt 2 anfechten, eine vorsätzliche Diskriminierung nachweisen müssten – ein deutlich höherer Standard als zuvor.