Münchner Montagsdemobewegung lädt ein

Die Themen Kriegsvorbereitung und Wehrpflicht werden uns weiter beschäftigen, ebenso wie die Solidarität gegen den anhaltenden Völkermord der Israelischen Armee in Gaza und Libanon.

Auch gegen die massiven Angriffe auf Arbeitsplätze und die soziale Lage ist Widerstand angesagt - die Kosten der Kriege und Aufrüstung sollen auf die Masse der Bevölkerung abgeladen werden. Steigende Preise für Energie und Lebensmittel, Streichung von Sozialleistungen und Verschlechterungen im täglichen Leben. Wir wollen kein Opfer für die Kriegspolitik bringen.