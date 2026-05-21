Musikalische Reise um die Welt – Open-Air-Konzert am Sonntag, 24. Mai, in Gelsenkirchen

Traumhaftes Sommerwetter ist vorausgesagt. Perfekt für das Open-Air-Konzert zum Abschluss des Festivals am Sonntag. Um 19 Uhr beginnt die MUSIKALISCHE REISE UM DIE WELT.

Den Auftakt machen STREETOPS MUSIC, die mit einer kreativen Mischung aus Theater, Musik und Aktivismus auf einen gesellschaftlichen Wandel abzielen.

Ab 19.45 Uhr bringen SAPALI mit Rhythmen und Tanz aus Westafrika die Bühne und Tanzfläche zum Beben.

Ab 20.40 Uhr liefert HOPSTOP BANDA einen wilden, tanzbaren Mix aus Gipsy Boogie, Gangster Swing und Soviel Tango.

Ab 22 Uhr liefert GEHÖRWÄSCHE mit revolutionären Texten und tanzbarer Musik einen Waschgang für Ohren und Tanzbeine.

Um 23 Uhr kommt mit dem MARCH4LIBERATION die musikalische Palästina-Solidarität auf die Bühne, die jeden Freitag durch Köln demonstriert.

Zum Abschluss gibt es ab 23.35 Uhr kurdische Tanzlieder mit RAUF KELES und Liveband.

Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Überraschungsprogramm, eine Vorstellung internationaler Projekte, Tanzeinlagen und Grußworte und mehr.

Jung und Alt sind herzlich eingeladen, diesen spannenden Abend mitzuerleben! Der Tagespreis liegt für Kinder bei 2 Euro, für Jugendliche von dreizehn bis 17 Jahren bei 5 Euro und für Erwachsene bei 10 Euro.



Tickets und Preise z. B. für das ganze Wochenende oder das Zeltcamp unter https://pfingstjugendtreffen.de/infos-von-a-z/preise/

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen