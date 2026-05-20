Nakba-Tag: Mutig gegen den Völkermord an Palästinensern!

Beeindruckend berichteten am Mikrofon Zeitzeugen, wie ihre Familien betroffen waren. Die Großeltern mussten ihre Häuser verlassen, gingen ohne Gepäck, weil ihnen versprochen worden war, in wenigen Tagen zurück zu sein. Das war eine Lüge. Niemals wird diese Geschichte vergessen und niemand hat das Recht, den Kampf gegen Israel um Rückkehr und Lebensrecht in Palästina als „Terrorismus“ zu verleumden.

In einem Vorgespräch mit städtischen Beamten forderte ein Polizist des „Staatsschutzes“, man dürfe auf der Demonstration nicht zur Solidarität mit palästinensischem Widerstand aufrufen, weil es Unterstützung von Terrorismus sei. Die Anmelder wiesen das empört zurück. Sie verteidigten das Recht, israelische Unterdrückung und Völkermord beim Namen zu nennen und das Völkerrecht zum bewaffneten Kampf gegen jede Fremdherrschaft. Mutig lehnten sie jede Einschränkung ab, was auch die Demonstration bekräftigte.

Forderungen nach „Stopp des Genozids“ wurden skandiert und Deutschland als größter europäischer Waffenlieferant Israels gebrandmarkt, das sich an der Ermordung Hunderttausender Palästinenser mitschuldig macht.

In der Kritik standen deutsche Medien, die den Völkermord verharmlosen. Warum positioniert sich die Bundesregierung auf Seiten der israelischen Regierung statt an der Seite des palästinensischen Volkes? Über 65 Prozent der deutschen Bevölkerung fordern von der Regierung, gegen die israelische Kriegsführung Stellung zu beziehen und gegen das Töten in Gaza, in der Westbank und im Libanon. Mehr Menschen müssen sich für das Durchbrechen der Gaza-Blockade zur Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Wohncontainern einsetzen. Daher waren auch etliche an der ICOR-Erklärung interessiert, die bisher von revolutionären Organisationen aus 22 Ländern unterschrieben ist. Dieser Kampf ist international.