Großbritannien
Nordirland: Hunderte von Menschen protestieren gegen Wasservergiftung
Hunderte von Menschen haben am Samstag an einer Protestaktion in Ardboe High Cross in Co Tyrone in Nordirland teilgenommen, um dringende Umweltschutzmaßnahmen zum Schutz des Lough Neagh zu fordern. Der See – gemessen an der Fläche der größte Süßwassersee Irlands und des Vereinigten Königreichs – wurde in den vergangenen Sommern von schädlichen Blaualgenblüten heimgesucht. Als Ursache ist der Nährstoffüberschuss durch Abwässer, Klärgruben und Landwirtschaft, der durch den Klimawandel sowie die invasive Art der Zebramuschel noch verschärft wird. Der Lough Neagh liefert 40 Prozent des nordirischen Trinkwassers. Im Süden von Großbritvoannien gab es am Wochenende zahlreiche Protestaktionen von Hunderten Paddlern gegen die Einleitung von ungeklärtem Abwasser ins Meer.