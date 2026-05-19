Packt eure Zelte und macht euch auf den Weg zum Revierpark Nienhausen!

Um 17.30 Uhr startet eine spannende Gesprächsrunde zum „Kampf gegen Repressionen" am Treffpunkt gegen Krieg und Faschismus: https://pfingstjugendtreffen.de/2026/05/spannende-gespraechsrunde-kampf-gegen-repression-auf-dem-internationalen-pfingstjugendtreffen/

Ob bei den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht, im Betrieb oder bei Antifa-Aktionen: hier diskutieren wir, wie wir erfolgreich für unsere Rechte kämpfen.

Abends startet ein tolles Konzert unter dem Motto „von hier" mit Künstlern aus der Umgebung (sharepic): Den Beginn machen „House of Arts" mit Rap-Musik aus dem Ruhrgebiet. Danach folgen Hozan Welat, ein kurdischer Musiker aus Essen, und die palästinensische Musikgruppe RAM. Diesen internationalen Mix gibt es nur beim Pfingstjugendtreffen! Der Duisburger Rapper Tenor musste leider absagen. Dazwischen gibt es Grußworte von Schirmherren des Festivals und weitere Beiträge – lasst euch überraschen! Der Auftaktabend spiegelt einen kleinen Teil der Vielfalt des Ruhrgebiets wieder, wie wir hier leben und arbeiten, kämpfen und feiern - seid dabei!