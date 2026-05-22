Pressemitteilung von "AfD-Verbot jetzt!"
Protest für AfD-Verbot in über 20 Orten am Tag des Grundgesetzes
Die Kampagne "AfD-Verbot jetzt!" schreibt unter anderem: " Am 23. Mai ruft ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zu einem deutschlandweiten Aktionstag für das AfD-Verbot auf. ... In über 20 deutschen Städten (finden) Aktionen statt, u.a. Großkundgebungen in Hamburg, München, Nürnberg, Tübingen und Halle a.d. Saale. In Berlin erwartet die Passant*innen ein Familientag für das Grundgesetz, in Saarbrücken ein begehbares Grundgesetz."