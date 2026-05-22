Regierung greift ein – Urabstimmung heute!

Vor der Abstimmung über die vorläufige Einigung

Ich bin Choi Seung-ho, der Vorsitzende der unternehmensübergreifenden Gewerkschaft (Samsung Electronics-Niederlassung).

Die Abstimmung über die vorläufige Einigung beginnt morgen um 14:00 Uhr. Ich möchte vorab betonen, dass diese Vereinbarung das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes der unternehmensübergreifenden Gewerkschaft und der gemeinsamen Kampfleitung ist.

Diese Verhandlung war keine reine Lohnrunde. Es war ein grundlegender Konflikt, bei dem die Prinzipien des Unternehmens und die Grundsätze der Gewerkschaft direkt aufeinanderprallten. Die Gewerkschaft hatte als letztes Mittel bereits einen Generalstreik angekündigt, und selbst bei den nachträglichen Schlichtungsversuchen der Nationalen Arbeitsbeziehungenskommission am Vortag zeigte das Unternehmen keinerlei Bereitschaft, von seinen Prinzipien abzuweichen.

Während wir uns bereits auf dem Weg befanden, um den Generalstreik in die Tat umzusetzen, erhielten wir einen Anruf von Vertretern des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit mit dem Vorschlag: „Lasst uns versuchen, die Kluft zu verringern.“ Nach reiflicher Überlegung haben wir diesem Vorschlag zugestimmt und schlussendlich eine vorläufige Einigung erzielt. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir bis zur allerletzten Sekunde konsequent für die Werte eingestanden sind, die unsere Gewerkschaft vertritt.

Obwohl wir mit einer kleinen Besetzung unser absolut Bestes gegeben haben, ist mir bewusst, dass diese Vereinbarung den Erwartungen einiger Gewerkschaftsmitglieder vielleicht nicht in vollem Umfang gerecht wird. Aus diesem Grund werden wir das Ergebnis dieser Abstimmung als das „Zeugnis“ betrachten, das Sie uns für unsere Arbeit ausstellen.

Die unternehmensübergreifende Gewerkschaft wird diese Lohnvereinbarung als Sprungbrett nutzen, um die Organisation vor Ort weiter auszubauen und zu festigen. Wir werden die kommenden Herausforderungen – einschließlich der anstehenden Lohn- und Tarifverhandlungen für das Jahr 2027 sowie der allgemeinen Arbeitsbeziehungen – Schritt für Schritt und entschlossen anpacken.

Wir bitten um Entschuldigung (für eventuelle Unzulänglichkeiten) und danken Ihnen von Herzen.

Choi Seung-ho

Vorsitzender der unternehmensübergreifenden Gewerkschaft (Samsung Electronics-Niederlassung)