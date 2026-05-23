Solidarität mit dem palästinensischen Volk – Nakba Tag in Heilbronn

Die Aktion stärkte das Vertrauen, organisierte das gegenseitige Lernen und gab allen Beteiligten Kraft und Zuversicht. Insgesamt wurden gemeinsam über 367 € gesammelt.

Die Gaza-AG des REBELL öffnete mit dem Lied „free palestine“ den Blick auf die Siegeszuversicht des palästinensischen Volkes und der internationalen Solidarität. Damit wurde der Blick auf die Zukunft in einer sozialistischen Gesellschaft gerichtet.

Am offenen Mikrofon wurde der Nakba-Tag bekannt gemacht und die Brutalität der Zionisten mit dem Völkermord der Palästinenser verurteilt. Es gab Beiträge zum Al Awda-Projekt und dessen aktive Unterstützung, zur Sammlung des Frauenverbandes Courage für die gynäkologischen Stühle für Gaza, zur Solidarität mit der Global Sumud Flotilla, die in internationalen Gewässern von Israel angegriffen und deren Besatzung festgenommen wurden. Ein Beitrag deckte auf, dass Heilbronner Firmen Profit mit israelischen Produkten machen, forderte auf, sich den Konsum bewusst zu machen und diese Produkte nicht zu kaufen.

Viele mobilisierende Gespräche, einige Interessierte kamen bewusst zu den Ständen. Es gab aber auch Ablehnung. Einige neue Kontakte wurden gewonnen, die sich einbringen wollen in die Solidarität mit Palästina. 80 Flyer von SI „Gaza soll leben“ wurden verteilt.

Zum Abschluss wurde die weitere Zusammenarbeit vereinbart mit gegenseitiger Einladung von free palestine zu ihrem Spendenradeln am Pfingstsonntag von Heilbronn nach Heidelberg und von SI zum Internationalen Pfingstjugendtreffen.