Staatliche Kriegswirtschaft
Bundesregierung steigt bei Rüstungskonzern ein
Die Bundesregierung hat entschieden, mit einem Anteil von 40 Prozent Anteilen beim Rüstungskonzern KNDS, einem der größten europäischen Waffensystem-Konzerne, einzusteigen. KNDS ist unter anderem Hersteller des Kampfpanzers "Leopard 2" und soll künftig für die Bundeswehr auch den Radpanzer "Boxer" in großen Stückzahlen produzieren. Aktuell befindet sich KNDS noch im Besitz der deutschen Familien hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.