Stände, Stimmung, Fußball

Auch hier ist Internationalismus Trumpf. Bei anatolischer veganer und vegetarischer Küche, den Hähnchen von der traditionellen "Broiler-Schmiede", palästinensischen Speisen von Aktionsbündnissen "Palästina muss leben!", frischen Erdbeeren beim Willi-Dickhut-Museum, Rote Linsen-Curry, afrikanischer Küche beim Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, Kaffee und Kuchen bei der Redaktion "Revolutionärer Weg" und vielen weiteren Angeboten ist kulinarisch einiges geboten.

Das sommerliche Wetter lädt erst recht dazu ein, in der T-Shirt- Druckerei sein eigenes T-Shirt zu erstellen. Eine kleine Weltreise kann gemacht werden an einem Puzzle- und Malbuchstand "Die Kinder dieser Welt". Junge Arbeiterinnen und Arbeiter informieren über ihre Auseinandersetzungen in ihren Betrieben und ihrer kämpferischen Gewerkschaftsarbeit. So wie beim Solidaritätskreis gegen systematisches Mobbing bei Tesla oder beim Treff der kämpferischen Bergarbeiterbewegung "Kumpel für AUF".

Auf beständiges Interesse stößt die "Outdoor-Buchhandlung" beim Verlag Neuer Weg und insbesondere auch das Bücherregal auf der Wiese mit "Sozialistischen Büchern zum kleinen Preis". Sascha, ein junger Aktivist von einer antifaschistischen Schülerinitiative gegen die faschistische AfD meint, "solche wirklich nach vorne gerichtete fortschrittliche und auch geschichtlich-aufklärende Literatur muss noch viel mehr junge Menschen erreichen". Er nimmt da natürlich selbst die "kleinen Preise", um sich entsprechend damit einzudecken.

Beim Fußballturnier, zu dem insgesamt 17 Mannschaften antraten, geht es langsam auf die Finalspiele zu. "Eine tolle Stimmung und eine solidarische Atmosphäre, trotz gegenseitigem Wettstreit und dass natürlich auch alle gewinnen wollen. Aber ich habe selten Sportturniere erlebt, wo es so entspannt und gemeinschaftlich zugeht", so Niklas, der selbst in einem Fußballverein spielt. Die Turnierleitung berichtet erfreut, dass es so gut wie keine größeren Streitigkeiten gibt und das Motto "Freundschaft im Wettkampf" die Stimmung hier prägt.

Langsam decken sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Platz mit Getränken und Verpflegung an den Essensständen ein, um sich zum Abendprogramm vor der Hauptbühne zu versammeln. Viele weitere sind auch noch herzlich willkommen, dazu zu stoßen.

Das wars für heute!