Startklar für das Pfingstjugendtreffen

Im Heilbronner Wertwiesenpark fand an diesem Tag das Abschlusstraining für die „Spiele ohne Grenzen“ statt. Dazu gab es aktuelle Infos, und zur Stärkung Kaffee und Kuchen.

Beim Wasserplanken-Spiel kommt es auf Teamarbeit und Konzentration an. Unter Anleitung des Jugendverbands REBELL trainierten Kinder und Jugendliche gemeinsam, möglichst viel Wasser gemeinsam ins Ziel zu balancieren.

Insgesamt haben sich bisher 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region Heilbronn dafür entschieden, am 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen teilzunehmen. Sie freuen sich auf drei Tage mit Sport, Musik und interessanten Workshops. Die Anreise und Unterbringung wird selbst organisiert und solidarisch finanziert. Am Heilbronner Essensstand auf dem Pfingstjugendtreffen gibt es diesmal ein Pasta-Gericht für Groß und Klein.