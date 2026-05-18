Straßenumzug zum Nakba-Tag

Wir gingen durch das arabische Viertel von Gera, zu den Läden, zur Moschee und den Gehwegen entlang, mit Lautsprecherwagen, Schildern und Fahnen.



Es schlossen sich einzelne junge Menschen an. Viele, aber nicht alle, kennen den Nakba-Tag. Zahlreiche Menschen auf der Straße zeigten ihre Sympathie mit den Menschen in Palästina und spendeten 91,78 Euro für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza. Wir trugen unter anderem Auszüge aus dem bewegenden Brief von einem Videotelefonat mit Dr. Rafaat vom Al-Awda-Krankenhaus mit Aktivisten in Deutschland vor.



Dr. Rafaat sprach über die große Bedeutung der internationalen Solidarität in dieser schwierigen Lage in Gaza. Unsere Aktion zeigte, dass wir auch mit einer kleinen Gruppe viel Wirkung haben können. Wir warben für die Mitgliedschaft in „Palästina muss leben!“ und dafür, zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen mitzufahren, das vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen stattfinden wird. Dort wollen wir mit Teilnehmern ein Transparent malen und mit Kindern Friedenstauben basteln.



Hier gibt es alle Informationen zum Gespräch mit Dr. Rafaat.

Hier gibt es alle Infos zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen.