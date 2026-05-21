Streik bei Zulieferer in Kariega

Als die Arbeiter am Montag zur Schicht erschienen, wurden 63 von ihnen genötigt, ein Papier zu unterzeichnen – und waren damit entlassen! Ihnen wurden zwei Wochen Lohn pro Beschäftigungsjahr untergejubelt, wobei die meisten von ihnen erst zwei bis drei Jahre im Betrieb waren. Ein Kollege berichtete, dass er nun statt für eine für zwei Maschinen zuständig sei – ohne extra Bezahlung.

Am gestrigen 20. Mai gingen 30 der Entlassenen zusammen mit nicht betroffenen Kollegen vors Tor. Die Streikenden sagen: „Wenn sie damit einmal durchkommen, machen sie sowas mit uns beim nächsten Mal wieder! Keiner kann sich mehr sicher fühlen!“ Die Metallergewerkschaft NUMSA unterstützt die Aktion.