Japan
Tokio: 10.000 demonstrieren gegen Takaichi
Rund 10.000 Demonstranten versammelten sich am Dienstag vor dem japanischen Parlamentsgebäude in Tokio, um gegen die Bestrebungen der Regierung zu protestieren, die pazifistische Verfassung des Landes zu revidieren und seine militärischen Fähigkeiten auszubauen. Die Proteste erfolgen, nachdem japanische Medien berichtet hatten, dass die regierende Liberaldemokratische Partei Vorschläge zur Überarbeitung der drei wichtigsten nationalen Sicherheitsdokumente des Landes ausgearbeitet habe. Die Demonstranten hielten Plakate hoch mit „Takaichi tritt zurück“ und „No War“. Am 29. Mai ist die nächste Demo geplant.