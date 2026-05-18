Ulm: 689 Euro gehen in den Wiederaufbau des Al-Awda-Gesundheitsnetzwerks

Drei Pavillons schützten die Sachspenden, von denen wir mehr als genug eingesammelt hatten. Nach vier Stunden hatten wir 689 Euro eingenommen, die zu 100 Prozent für den Wiederaufbau des Al-Awda-Gesundheitsnetzwerks zugutekommen. Nicht einberechnet: die Einnahmen des Rotfuchs-Standes für den Jugendhilfefonds der Partei.



Wir bewerteten den Flohmarkt als tollen Erfolg! Einige spendeten ohne etwas zu kaufen, als sie hörten, dass es um Gaza ging. Dabei ging es uns nicht allein um die finanzielle Seite.

Solidarität heißt auch, sich nachhaltig zu organisieren. Das machten wir in den Gesprächen, den Flyern und mit den Stelltafeln deutlich. Vier junge Leute gaben uns ihre Telefonnummern, um weiter in Kontakt zu bleiben. Sehr wichtig auch: Der Zusammenhalt der beteiligten Gruppen erfuhr eine Stärkung.