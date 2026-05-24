Verhaftete Gaza-Aktivisten
Schwere Misshandlungen durch israelische Polizei und Militär
Die von Israel vor Zypern in internationalen Gewässern festgenommenen und jetzt abgeschobenen Aktivistinnen und Aktivisten der jüngsten Gaza-Hilfsflotte werfen der israelischen Polizei und dem israelischen Militär schwere Misshandlungen und sexualisierte Gewalt vor. Die Organisation der Gaza-Hilfsflotte berichtet, dass mehrere der über 400 Aktivisten so stark misshandelt wurden, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Mindestens 15 von ihnen berichten von sexualisierter Gewalt gegen sie. Internationale Empörung hatte bereits zuvor ein Video des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir ausgelöst, dass die Gaza-Aktivisten nach ihrer Festnahme in demütigender Weise zeigte.