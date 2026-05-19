Jubiläum
Vor 35 Jahren: Erstes gesamtdeutsches Pfingstjugendtreffen
Am 18. Mai 1991, gestern vor vor 35 Jahren, begann das traditionelle Internationale Pfingstjugendtreffen in Essen.
Von Klaus Wallenstein
Mit fast 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war es das bis dahin am stärksten besuchte Pfingstjugendtreffen. Erstmals nahmen auch Jugendliche aus den neuen Bundesländern teil.
Es stand im Zeichen der breiten Jugendproteste gegen den Golfkrieg und der wachsenden Kampfbereitschaft der Arbeiterjugend gegen Massenentlassungen im Bergbau und der Stahlindustrie.
In kürzester Zeit hatten die Gruppen des Arbeiterjugendverbandes über 300 Unterschriften für die Herausgabe des zunächst von der Stadt Essen verweigerten Pfingstjugendtreffen-Platzes gesammelt.