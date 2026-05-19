Vor 35 Jahren: Erstes gesamtdeutsches Pfingstjugendtreffen

Mit fast 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war es das bis dahin am stärksten besuchte Pfingstjugendtreffen. Erstmals nahmen auch Jugendliche aus den neuen Bundesländern teil.

Es stand im Zeichen der breiten Jugendproteste gegen den Golfkrieg und der wachsenden Kampfbereitschaft der Arbeiterjugend gegen Massenentlassungen im Bergbau und der Stahlindustrie.

In kürzester Zeit hatten die Gruppen des Arbeiterjugendverbandes über 300 Unterschriften für die Herausgabe des zunächst von der Stadt Essen verweigerten Pfingstjugendtreffen-Platzes gesammelt.



