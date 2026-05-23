WDR/NDR-Recherchen
Stationierung von Atomraketen auf dem Meeresboden
Recherchen der Sender WDR und NDR legen nahe, dass das neuimperialistische Russland seit Jahren daran arbeitet, ballistische Raketen mit Atomsprengköpfen auf dem Meeresboden zu stationieren. Versteckt auf dem Meeresgrund könnten solche Abschussrampen von gegnerischen Kräften kaum entdeckt und bekämpft werden. Das ist ein brandgefährlicher Bestandteil der Verschärfung der akuten Weltkriegsgefahr durch alle Imperialisten auf der Welt. Die Idee, solche Waffen in den Weltmeeren zu stationieren, ist nicht neu. In einer US-Pentagon-Studie aus dem Jahr 1980 finden sich entsprechende Überlegungen, genannt Projekt "Orca", inklusive einer Modellskizze eines Raketensilos, das am Meeresgrund verankert wird.