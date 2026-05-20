Stellenangebot der GSA Gelsenkirchen

Stellenangebot der GSA Gelsenkirchen

Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen Dich!

Die Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung (GSA e. V.) aus Gelsenkirchen sucht Mitarbeiter:

Die Jugend unpolitisch? Ganz im Gegenteil! Als wissenschaftliches Institut zu Fragen der Arbeiterbewegung arbeiten wir intensiv an der Erfassung der weltweiten Streiks, Proteste, und Demonstrationen der Arbeiter- und Volksmassen. Monatlich zusammengefasst sehen wir heute eine vorwärtsweisende Entwicklung in der Aktivität und im Bewusstsein der Jugend. Unsere Arbeit braucht Unterstützung, ganz besonders Jugendliche.

Was solltest Du mitbringen?

  • Interesse an regelmäßiger Recherche.
  • Interesse an Leben und Kämpfen der Menschen weltweit.
  • Lernbereitschaft.
  • Ehrgeiz, sich den Durchblick gegen die bürgerliche Meinungsmache zu erkämpfen.

 

Gerne auch Interesse oder Fähigkeiten in der Entwicklung von KI-gestützter, automatisierter Nachrichtensuche und -erfassung


Lerne uns kennen!

Triff uns auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen:

  • Am Stand der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, mit der wir zusammenarbeiten
  • Zum Workshop „GSA meets KI“ im Hugo-Hauer-Café: Samstag um 15 Uhr und Pfingstsonntag um 9.30 Uhr.


Besuche unsere Homepage: gsa-gelsenkirchen.de


Hier das Angebot in voller Länge

 