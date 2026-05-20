Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen Dich!

Die Jugend unpolitisch? Ganz im Gegenteil! Als wissenschaftliches Institut zu Fragen der Arbeiterbewegung arbeiten wir intensiv an der Erfassung der weltweiten Streiks, Proteste, und Demonstrationen der Arbeiter- und Volksmassen. Monatlich zusammengefasst sehen wir heute eine vorwärtsweisende Entwicklung in der Aktivität und im Bewusstsein der Jugend. Unsere Arbeit braucht Unterstützung, ganz besonders Jugendliche.

Was solltest Du mitbringen?

Interesse an regelmäßiger Recherche.

Interesse an Leben und Kämpfen der Menschen weltweit.

Lernbereitschaft.

Ehrgeiz, sich den Durchblick gegen die bürgerliche Meinungsmache zu erkämpfen.

Gerne auch Interesse oder Fähigkeiten in der Entwicklung von KI-gestützter, automatisierter Nachrichtensuche und -erfassung



Lerne uns kennen!

Triff uns auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen:

Am Stand der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, mit der wir zusammenarbeiten

Zum Workshop „GSA meets KI“ im Hugo-Hauer-Café: Samstag um 15 Uhr und Pfingstsonntag um 9.30 Uhr.



Besuche unsere Homepage: gsa-gelsenkirchen.de



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