Stellenangebot der GSA Gelsenkirchen
Wir brauchen Unterstützung! Wir brauchen Dich!
Die Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung (GSA e. V.) aus Gelsenkirchen sucht Mitarbeiter:
Die Jugend unpolitisch? Ganz im Gegenteil! Als wissenschaftliches Institut zu Fragen der Arbeiterbewegung arbeiten wir intensiv an der Erfassung der weltweiten Streiks, Proteste, und Demonstrationen der Arbeiter- und Volksmassen. Monatlich zusammengefasst sehen wir heute eine vorwärtsweisende Entwicklung in der Aktivität und im Bewusstsein der Jugend. Unsere Arbeit braucht Unterstützung, ganz besonders Jugendliche.
Was solltest Du mitbringen?
- Interesse an regelmäßiger Recherche.
- Interesse an Leben und Kämpfen der Menschen weltweit.
- Lernbereitschaft.
- Ehrgeiz, sich den Durchblick gegen die bürgerliche Meinungsmache zu erkämpfen.
Gerne auch Interesse oder Fähigkeiten in der Entwicklung von KI-gestützter, automatisierter Nachrichtensuche und -erfassung
Lerne uns kennen!
Triff uns auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen:
- Am Stand der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, mit der wir zusammenarbeiten
- Zum Workshop „GSA meets KI“ im Hugo-Hauer-Café: Samstag um 15 Uhr und Pfingstsonntag um 9.30 Uhr.
Besuche unsere Homepage: gsa-gelsenkirchen.de
Hier das Angebot in voller Länge