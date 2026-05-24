Workshop: Differenzierte Auseinandersetzung mit dem modernen Faschismus nötig

Dazu stellten sie einen Ausschnitt einer Rede des Kopfs der faschistischen Betriebsorganisation Zentrum e.V., Oliver Hilburger, auf einer Betriebsversammlung zur Verfügung. Die Aufgabe für einzelne Arbeitsgruppen war, in Form einer Erwiderung auf der Versammlung einzelne Zitate aus der Rede auseinanderzunehmen.

Bevor die Gruppen anfangen konnten, machten die Verantwortlichen eine Umfrage. Dabei wurde deutlich, dass man in der Auseinandersetzung mit rechten Argumenten, AfD-Wählern und organisierten Faschisten sehr differenziert vorgehen muss und jeder Schematismus fehl am Platz ist.



Die Arbeitsgruppen hatten gute Argumente entwickelt. Es zeigte sich allerdings, dass „wir das noch viel öfter üben müssen“. Eins wurde dabei deutlich, am überzeugendsten waren die Argumente, die mit einer treffenden Polemik vorgetragen wurden.

Dazu ein Beispiel: Hilburger reagierte auf Zwischenrufe während seiner Rede mit dem Vorwurf, dass er nicht ausreden dürfte und andere Meinungen niedergebrüllt würden. Die Arbeitsgruppe ging darauf so ein: „Lieber Oliver Hilburger, hier hat dir niemand was verboten. Die Zwischenrufe und der Protest ist die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die dich durchschaut haben und nicht länger reden hören wollen. Das ist Demokratie, die du ja immer einforderst. Und außerdem verdrehst du die Wirklichkeit. Es vergeht keine Nachrichtensendung, ohne dass die AfD zu Wort kommt, in fast jeder zweiten Talkshow sitzt jemand von der AfD. Also spiel hier nicht das Opfer und mach auf unterdrückte Minderheit. Wenn was gesellschaftlich unterdrückt wird, dann die fundierte Kapitalismuskritik und der echte Sozialismus. Und das betreibt auch ihr bei jeder Gelegenheit!“