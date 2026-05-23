Zusammenarbeit von Arbeiter- und Jugendbewegung entscheidend

Das wurde in den Diskussionsrunden gegen die Kriegswirtschaft und mit dem Solikreis bei Tesla greifbar. Unter der Jugend wächst die Rebellion gegen Wehrdienst, Kriegskurs und faschistische Gefahr. Dabei stellt sich die Frage, wie kann der Widerstand verstärkt und wie können die Herrschenden mehr unter Druck gesetzt werden. Deshalb waren beide Diskussionsforen sehr lehrreich, welche Auseinandersetzungen dazu unter den Arbeitern und in den Gewerkschaften geführt werden und noch weitergeführt werden müssen.

Obwohl die meisten Kolleginnen und Kollegen die Hochrüstung und Kriege um Öl oder Einflussgebiete ablehnen, gibt es viele Fragen. Was haben wir Arbeiter denn mit dem Krieg zu tun? Das beginnt doch schon an der Tankstelle und heißt später, dass die Panzer oder Drohnen von uns oder unseren Söhnen an der Front bedient werden müssen. Können wir Arbeiter Einfluss auf die Entscheidung der Vorstände zur Umstellung auf eine Kriegswirtschaft nehmen? Ja, denn die Kriegstreiber können ohne uns keine Rüstungsgüter produzieren und diese transportieren. Das haben die Streiks in Italien und Griechenland gezeigt.

Mit Tesla oder CATL gibt es Übermonopole mit faschistischen Betriebsführungen. Deshalb ist es nicht hoch genug einzuschätzen, dass es bei TESLA Grünheide einen Solidaritätskreis gibt, dessen Öffentlichkeits- und Soliarbeit immer mehr zum Thema im Betrieb wird. So soll Tesla mit Unterstützung der Bundes- und der Landesregierung sowie bürgerlicher Medien zu einem Vorreiterbetrieb mit einer faschistische Führung werden. Merkmale sind: eine neue Qualität von Angriffen auf Arbeiterrechte wie Jagd auf Kranke, Kriminalisierung und Repressionen gegen kämpferische Kollegen und Angriffe und Liquidierung der Gewerkschaften und ihrer Arbeit.

Für die Entwicklung einer Widerstandsfront gegen Kriegsproduktion und faschistische Gefahr ist das Zusammenwirken von Arbeiter- und Jugendbewegung von großer Bedeutung. Dazu müssen zum Beispiel die Vorbehalte bei den Arbeitern gegenüber 'radikalen Jungen' oder sektierische Tendenzen in der Jugendbewegung überwunden werden. Das gemeinsame Band sollte der Kampf um die Zukunft der Jugend sein, die es nur im revolutionären Kampf um den echten Sozialismus gibt.