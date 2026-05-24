Madrid
Reaktionärer Protest gegen spanische Regierung
Zehntausende Menschen haben gestern in Madrid gegen die spanische Regierung und Ministerpräsident Pedro Sanchez demonstriert. Anlass sind Korruptionsvorwürfe gegen Sanchez' Bruder und seine Frau, die die Regierung aber als politisch motiviert zurückweist. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis von 150 reaktionären bis faschistischen Organisationen, zu denen auch die frühere ultrareaktionäre Regierungspartei PP und die faschistische Vox-Partei gehören.