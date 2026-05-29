3.000 BWCS-Minenarbeiter beenden Streik

In der Ausgabe 12/2026 des Rote Fahne Magazins, das am 5. Juni erscheint, wird das Interview "Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange" mit Gabi Fechtner abgedruckt. Es empfiehlt sich daher, zusätzliche Exemplare zu bestellen. Bitte bis spätestens am morgigen Freitag, 29. Mai, an den Verlag Neuer Weg melden!

Vorab gibt es das Interview hier auf Rote Fahne News und auf mlpd.de